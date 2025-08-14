全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学のフォカッチャ専門店『TUTU（トゥトゥ）』です。

具材が主役の飲めるフォカッチャ

10年前から学芸大学を中心にイタリアンレストランを展開する堤亮輔さんが、立ち飲みできるフォカッチャ専門店を昨年10月にオープン。「止まり木」のようなお店を目指し、再開発中の学芸大学駅高架下を盛り上げている。

こちらのフォカッチャの最大の特徴は、レストランメニューのように手の込んだ具材が挟み込まれていること。

「無農薬キウイ×生ハム×はちみつ×ゴルゴンゾーラ」、「真ダラのフリット×タルタルソース」などどれも魅惑的だが、まずは自家製ピスタチオソースのフォカッチャを。

モルタデッラ×ピスタチオソース×自家製リコッタ1380円、カライアンク（白）900円

『TUTU（トゥトゥ）』（手前）モルタデッラ×ピスタチオソース×自家製リコッタ 1380円 （ドリンク）カライアンク（白） 900円 ずっしりと重みがあり食べ応え抜群だが、フォカッチャは軽く、食べやすい

バリっと噛むと、とろりと濃厚なリコッタチーズとソースが口いっぱいに広がる。ぎっしり詰まった塩味の効いたハムも旨い。レモンのようなすっきりした白ワインとも相性抜群で、もうひと口が止まらない。

また、食材はなるべく縁のある生産者から仕入れ、スタッフも現地へ足を運ぶとか。

「個性的な食材は、作り手も魅力的。フォカッチャはそのストーリーを挟み込むつもりで作っています」（オーナー・堤亮輔さん）。そんな熱気も伝わるフォカッチャには、粒揃いのイタリアのナチュラルワインが最高に合うのだ。

『TUTU（トゥトゥ）』店長 山城寿希亜さん

店長：山城寿希亜さん「ワイン一杯でも気軽にどうぞ」

『TUTU（トゥトゥ）』カウンターからはオーダー毎に手際良く仕上げられる様子も見られる

学芸大学『TUTU（トゥトゥ）』

［店名］『TUTU（トゥトゥ）』

［住所］東京都目黒区鷹番3-4-25GAKUDAI PARK STREET1413区画

［電話］080-7129-6260

［営業時間］11時〜17時、（日により19時または23時閉店。詳しくはインスタグラムにて告知）

［休日］火（祝日の場合は翌水）

［交通］東急東横線学芸大学駅から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、きのことハムを使用したオリーブ＆ケッパー香るサンドの画像をご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年4月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

