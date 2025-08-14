ファンは心配だろう。女子ゴルフ「NEC軽井沢72」（15日開幕）の大会事務局は12日、小祝さくら（27）が欠場することを発表した。

小祝は7月の「明治安田レディス」でツアー12勝目を挙げると、次戦の「大東建託・いい部屋ネットレディス」2日目に、左手首痛によりキャリア初の途中棄権。その後も、海外メジャーの「全英女子オープン」と「北海道meijiカップ」も欠場しており、3戦連続の「お休み」となったのだ。

2017年にプロ入りした小祝は、18年の開幕戦から一度も試合を休まず、昨年8月に途切れるまで日米連続出場が228試合に達した。記録が止まったのは、初の全英女子に出るためだったが、聖地セントアンドルーズの洗礼を受けて予選落ち。今年はリベンジに燃えていた。

小祝のマネジメント事務所は先月の試合で途中棄権した後、「病院での診察結果は重度のケガではなかった」とコメントしたが、「あの鉄人が3大会連続欠場なんて、ただ事ではないのでは」というツアー関係者の心配も当然だろう。

ある大会の関係者がこう言う。

「先週の大会は、さくらが契約するスポンサーの大会でした。それを欠場したわけですから、まだ痛みが残っているのかも知れませんが、大事を取っているのだと思います。2週間後には、所属するニトリの大会がありますから。ここには10人いる所属選手全員が出場し、ホステスプロとして大会を盛り上げなければなりません。しかも、さくらは、冠会社の創業の地である北海道出身で、その実績から“ニトリチーム”のリーダーでもある。さくらが棄権した大会では、主催する会社に所属する渡邉彩香が記念の10回大会に優勝して関係者たちは歓喜した。昨年は全英出場の許可をもらい、所属の冠大会を初めて休んだ。今年は優勝で恩返ししたいはずですから。この大会も欠場するようなら左手首は間違いなく重症でしょう」

2週間後には元気な姿を見せるか。

ゴルフと言えば、全英女王に輝いた山下美夢有の話題で持ちきりだ。コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきた。それにしても、ゴルフの素人である父親の指導でメジャーに勝てたのはなぜか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

