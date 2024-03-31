国内ツアー・ヤマハレディースオープン葛城女子ゴルフの国内ツアー・ヤマハレディースオープン葛城は31日、静岡・葛城GC山名C（6455ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われ、首位に5打差の5位で出た小祝さくら（ニトリ）が6アンダー、1ボギーの67で回り、通算10アンダーで大逆転勝ちを飾った。単独首位で出た20歳・竹田麗央（ヤマエグループHD）に大まくりの勝利。昨年7月以来8か月半ぶりのツアー通算10勝目を挙げた。マイペ