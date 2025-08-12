noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第11回は「極貧を経験したけど、無駄遣いに罪悪感を抱かないなんて全然羨ましくない!?」です

【写真】ろくでなしの父との幼少期の写真（現在も行方不明）

* * * * * * *

前回「東京で何者にもなれず、愛知に戻って愛知の良さがわかった私。でも東京というブランドへの憧れと、拭いきれない嫉妬が残っている」はこちら

幼少時代の私の話

私は幼稚園に１年間しか通っていない。毎朝バスで通っていたのに、ある日突然行かなくてもよくなった。

「ナミちゃん、なんで幼稚園来ないの？ 病気？」

近所に住んでいる幼稚園の友だちからの無邪気な質問にどう答えていいかわからなかった。

「ちょっとお休みしてるの」

一緒にいた母はそう答えた。

ふたたび登園する時にはどう登場したら一番おもしろいかをアレコレ考えていたが、私が再び幼稚園に戻ることはなかった。

家が貧乏になったからだった。高校も２年生の途中で貧乏になり中退した。２歳下の弟は幼稚園にも高校にも行っていない。

父はギャンブル依存症だった。競艇狂いで、家が買えるほど儲けたかと思えば、それを売っても夜逃げ寸前になるほど負ける。波が激しかった。

両親はともに銀行員で、私が生まれてしばらくは一般的な家族だった。幼稚園に入った頃、父がパチンコや競艇で作った借金の督促状が来るようになり、そのろくでなしな正体が明らかになった。

建設会社の社長令嬢だった母は、新卒で出会った11歳年上の父に一目惚れ。祖父の反対を押し切ってすぐに結婚して退社。世間知らずで一人暮らしの経験もない母は、父が実はダメ人間だと分かった時点ですでに私たちがいて、子どもを連れて別れることもできず「エホバの証人」というカルト的な宗教に救いを求めた。

オモチャもお年玉も縁がなかった

私と弟は図書館で借りた絵本を読んだり、チラシの裏に絵を描いたりして過ごした。

「エホバ」のせいでクリスマスもお誕生日もお正月もなかったが、どのみち貧乏なのでオモチャもお年玉も完璧に縁がなかった。エホバという神だか父だかは、私たちを徹底的に踏みつけて試してでもいるのだろうか。

スーパーへ買い物についていくと、レジ付近に陳列されている「にんぎょひめ」や「３びきのこぶた」などの絵本をたまに買ってもらえた。本当はアヤちゃんやチーちゃんが持っていた「リカちゃん」や「ジェニーちゃん」が欲しかったけれど買ってもらえなかったので「にんぎょひめ」を見て描いた自分の絵を切り取って、ペラペラの着せ替え人形を作って遊んだ。

本物のリカちゃんを持っている彼女たちが羨ましかった。なんてったってリカちゃんは長い髪をいろんな髪型に結んで遊べるのだ。ポニーテール、お団子、三つ編み、それを解いてウェーブを作ったりもできる。

でも羨ましい気持ちを悟られたくなかったので「お人形なんて興味ない。秘密基地で本読んでるほうが楽しい」と嘘をついた。

しばらくしてそのリカちゃんたちが丸坊主になっていた時には本当に驚いた。髪がないリカちゃんなんて価値がほとんど失われたも同然だ。

彼女たちが人形を買ってもらえること、数日で一番大事な髪を禿げさせたこと、それを気にもせずすぐに次のオモチャで遊んでいることに腹が立った。

小学校に上がる頃には、ご飯にお味噌汁をかけた「ねこまんま」が続くほどの極貧家庭になっていた。

貧乏だった頃のエアコンは…

貧乏だった頃を思い出すと真っ先にエアコンが思い浮かぶ。家でエアコンが設置されていたのはリビングだけ。その１台も電気代が高いのでなかなかつけてもらえなかった。真夏のどうしても暑い日だけ、14時から２時間ほどつけてもらえることがあった。

その快適さに「これこそが楽園だ」と思った。16時頃に「もう涼しいからいいね」と切られる。しかし外はまだ涼しくなく、窓を開ければ一瞬でお湯みたいな空気が入って地獄に戻るので、窓は閉めたまま、冷えた空気の余韻をなるべく殺さないよう体の動きを最小限にして涼しさをなるべく限界まで楽しんだ。

母に「今日はめっちゃ暑い」と訴え続けるとエアコンをつけてくれる確率が上がるような気がした。だが調子に乗って言い過ぎると「電気代が払えなくなったら電気自体が止まるんだよ！？ いいの？」とヒステリックに怒り出すこともあり、加減が難しかった。

母はいつもため息をつき、ことあるごとに「もう来月は生きていけるかわからない……」と嘆いた。お嬢様育ちで苦労を知らないためか、母はいつも大袈裟だった。それでも「生きていけるかわからない」と言われると怖くてたまらず、ますます節約を誓い、電源コンセントをこまめに抜き、手洗いの水も一瞬で止めた。

父の競艇の成績がいいと母の機嫌もよく、ご馳走が出たり、本を買えたりした。とくにすごかった時は、新しい家に引っ越した。

しかし、そんなことは全く嬉しくなかった。ねこまんまでも腹が満たされれば満足したし、贅沢なものを食べると罪悪感が湧き、疲れた。

外食はもっと疲れた。お金が足りるのか心配で、メニューで一番安いものを頼み「美味しかった。お腹いっぱい。もう要らない」と嘘をつかずにはいられなかった。母の顔色を伺い、終始ソワソワしてしまう。お店はどこも居心地が悪かった。

エアコンが涼しくて幸せでも、心の中で「こんなに電気を使ってお金は大丈夫か？」「また借金が増えるのでは？」「もっとひどいことになって、最悪、家族の誰かが死ぬのでは？」という不安が常にあった。

貧乏で我慢をすることは平気だったが、母の疲れた顔や、悲しいアピール、漠然とした大きな不安が常に心と頭を占めていることが辛かった。



一時期、写真左の長屋に住んでいた。赤い服が母、私と弟

「かわいそう」が耐えられなかった

小学校では自分だけお小遣いがなく、友達との付き合いに困った。「ナミちゃんは貧乏でかわいそう」と思われることや「ナミちゃん、あげる」とモノを恵まれるのが辛かった。「かわいそうだから優しくしなきゃ」「ナミちゃんちは貧乏だから下。私たちは上」という声が聞こえる気がした。

修学旅行にも行けなかった。「エホバ」で偶像崇拝が禁止されていて神社仏閣に参拝できないという理由を掲げたが、本当はお金がなかった。５年生で転校したばかりで友達もいないし行きたくもなかったけれど、旅行の班決めや旅のしおり作り、説明会にも参加せず、ずっと下を向いて座る私を見てコソコソと噂されたり「なんで修学旅行に行かないの？」と無神経に聞かれたりするたび、恥ずかしくて、情けなくて、その場から消えたかった。

どうして私だけこんな思いしなきゃいけないの……という怒りと悲しみが押し寄せ、泣き叫びたかったけれど、そんなのはもっと惨めなので

「用事があって行けないんだよね。でも東大寺とか年寄り臭いし、別に行きたくないからちょうどよかった！」

と言った。

私を、友達と笑って仲良くなるための道具にするな。自分より下に見て安心する道具にするな。親のお金のくせに。自分では何もできないくせに。

どんな持ち物も、体験も、食べ物も、羨ましくなんかない。ただ、かわいそうだと思われることが耐えられなかった。

貧乏による惨めさを味わうたび、どんどん人間を嫌いになっていった。「そんな想像もできないなんてアホな人間。逆にかわいそうだ」と思うことで歯を食いしばった。私はのほほんと生きている想像力のかけらもないヤツらとは違う。いつか思い知らせてやる。この悔しさをバネに強くなるんだ、と思いながらこれまで生きてきた。

あの頃の貧乏が、私を作家にしたのかもしれない。これまで裕福な人たちを羨ましいなんて決して思っていないはずだ。リカちゃんだけは除くけれど。

だが、本当はどうなんだろうか？

みんなが駄菓子屋で楽しそうにお菓子を選んでいるのも、色とりどりのロケット鉛筆を使っているのも、ゲームボーイで遊んでいるのも、学校帰りにハンバーガーを買って食べられることも、本当に羨ましくなかったんだろうか？

貧乏だったから今の私がある、これで良かった、そう思わないとやってられないだけなのかもしれない。



幼稚園の入園式。隣はリカちゃん人形の持ち主、アヤちゃん

いまでも襲ってくる罪悪感

大人になり貧乏でなくなった今でも、お金を使うたび、エアコンをつけるたびに罪悪感がいちいち襲ってくる。昔とは暑さのレベルが違うんだ、本当はエアコンくらい罪悪感なくつけたい。

普通の家に生まれ、正しくお金を使うことになんの罪悪感もない人は、心底羨ましいと思う。

子どもや夫がエアコンをつける時にも毎回心の中で「今、本当にエアコンが必要かちょっとは考えた？ 全然涼しくない？」とイラっとするが、長年の修行の末、最近ようやく我慢できるようになってきた。

私もいつかは回っていないお寿司をドキドキしないで食べてみたいし、食べ放題じゃない焼き肉に子どもたちを連れていって「好きなだけ食べなさい」と言ってみたい。

だが、どうしても許せないこともある。

夫が２年前から月会費7000円のスポーツジムに入会しているが、なんと、たまにシャワーを使うだけで、いまだかつて一度もトレーニングをしていないらしいのだ。

「はあ？ さっさと解約しなよ、たっかいシャワーだなあ！」と怒っても「いや、来月こそトレーニングするから！」と毎月しつこく7000円を捨て続けている。信じられない。

やっぱり、そんな無駄使いをしているのに罪悪感を感じないなんて全く羨ましくなんてない。いい加減にしてほしい。