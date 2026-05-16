俳優で画家の片岡鶴太郎（71）が16日までにインスタグラムを更新。“衝撃裸身ボディー”を公開した。鶴太郎は長年ヨガに取り組んでいることを公言している。24年8月のテレビ朝日系「徹子の部屋」では当時体重が「44、45キロです」と告白。朝食だけの1日1食生活を続け、午後5時に就寝し、同11時に起床。翌朝午前5時までヨガや浄化法、呼吸法に取り組んでいるなどと説明していた。そんなストイックな生活を送っている鶴太郎は今月14