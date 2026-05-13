実家に子どもを預け、夫婦で久しぶりに訪れた高級寿司店。コース料理を楽しんだ最後に、店員から「ウニ食べますか？」とすすめられた。「大好きだから」と追加で注文した夫婦。しかし、会計時に初めて、そのウニが「一貫7000円」だったことを知る。夫婦で2貫、追加料金は税込み1万5400円──。この出来事をSNSに投稿した女性に対して「値段を教えてほしい」「詐欺みたいだ」といった声が相次いだ。値段を聞くのは「野暮」とも言わ