本拠地ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、10日（日本時間11日）の本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。6回の打席では相手バッテリーにハプニングが発生。その光景に現地実況席は「何か解決策を考えた方がいい」と皮肉たっぷりにいじっていた。

突如、異変が生じた。6回に迎えた大谷の第4打席の場面。打席に入ろうとした瞬間、ブルージェイズバッテリーに問題が発生。投手と捕手が通信でサインをやりとりするピッチコムの機器に不具合があったようで、試合は一時中断。球団スタッフが持ち寄った機器と取り換えて、事なきを得た。

前日9日（同10日）の一戦でも、大谷の第2打席で相手バッテリーのピッチコムに不具合が生じていたばかり。繰り返されたハプニングを中継した米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席は見逃さなかった。

実況のジョー・デービス氏は「オオタニとの対戦で彼ら自身のピッチコムを持ってきました」と、その光景を見つめながら指摘。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「トロントの実況ダン・シュルマンと話していたんですが、彼らのピッチコムにはいつも問題が発生するようです」と冗談を交えて応じた。

続けて、デービス氏は「国際ローミングが合わないのかもしれない」とチクリ。ブルージェイズ側のハプニングをいじると、皮肉たっぷりの言葉を受けてハーシュハイザー氏は「ハハハハ 何か解決策を考えた方がいいですね」と応じていた。

ドジャースは4-5で接戦を落とし、ブルージェイズとの3連戦を2勝1敗とした。大谷は4打数2安打1打点。11日（同12日）からはエンゼルスとの敵地3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）