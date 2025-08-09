【義妹の子が地獄製造機】サトミママから久々の連絡。部屋に書き置き？家出？＜第9話＞#4コマ母道場
もし家族が自分の身近な人とトラブルになったら、間違っていることでも家族の味方をしますか？ それともなにが起こったかを考慮して、正しいと思うほうの味方をしますか？ たとえば自分の子どもが悪いことをしたとき、悪いとわかっているうえでかばう人と、子どもに罪を償わせようとする人がいます。みなさんは、どちらでしょうか。
第9話 いじめ！？
【編集部コメント】
レイナちゃんもサトミちゃんも、こうなるまで大人に相談をすることはありませんでした。サトミちゃんがそう望んだからです。でもこんなことになってしまうのなら……自分が約束を破ってでも相談するべきだったとレイナちゃんは後悔しています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
