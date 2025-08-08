シンガーソングライター近藤夏子と北村真平（ABCアナウンサー）の2人がお送りするゆる～いラジオ番組『よな水リターンズ』。

今回は「恋、してますか？」と夏子さんの雑なフリから始まったコイバナ回。北村さんはここのところ、恋をしていないそうで……ふたりのトキメキ☆トークを一部ご紹介。

冒頭の夏子さんの質問に北村さんは「もはや恋の仕方を忘れてるんじゃないかと思う」と諦めモード。「恋愛レベルが低すぎて、女の子以上に脳内お花畑すぎて運命的な出会いを待っているふしがある」とのこと。曰く「例えば本屋さんで同じ本を手に取ろうとして小指がぶつかる、みたいな……」となんとも乙女な出会いを信じている北村さん。夏子さんは「そういう周りでときめきがないという人は推し活できゅんきゅんを埋めてるわけやん」と言えば、北村さんは「それってほんまに埋められてんの？」と懐疑的。夏子さんは「自分は（推し活でときめきを埋めるのは）難しい。だから結婚願望があるし、もし結婚したらその相手にはずっと私をときめかせてほしい！」と願望を宣言。その言葉に「ええ～！お花畑ツーじゃん！少女漫画じゃん！」と自分を棚に上げてツッコむ北村さん。そんなツッコミも気にすることなく夏子さんはきらきらした声で「セーラームーンに出てくるまもちゃん（地場衛）みたいな人でいてほしい！（結婚相手には）タキシード仮面でいてほしいわけ！あータキシード仮面様～！みたいな」と語った。

恋愛トークはさらに盛り上がり、話は北村さんの好きなタイプへ。最近、ドキドキしてる？という質問に「ゔゔ～」と唸り声をあげた、北村さんの好きなタイプとは？

気になるトキメキ☆トークの続きは各Podcast・youtubeで！