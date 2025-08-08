卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日から横浜BUNTAIで開幕。世界から集まったトップ選手に今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は女子シングルスのリリー・チャン（米国）。

1回戦で杜凱栞（香港）を3-2のフルゲームで破った世界ランク38位のチャンは試合後、「すごく嬉しいわ。杜凱栞は世界レベルの選手で、何年間も卓球界の最高峰で戦っているから。特に、今まで私は彼女に勝ったことがないの。初めて彼女に勝てたことは大きな自信になったし、モチベーションになったわ」と満足げに振り返った。

「WTTチャンピオンズ」横浜で初開催となった。平日から集まった観客の印象について「観客は素晴らしいわ。初日からこんなに多くの人が詰めかけてくれるとは思わなかった。満席に近いもの」と驚いた。

「ファンが試合を見に来てくれるのはいつでも嬉しいことよ。特に日本は卓球強国の1つだし、ファンの前でプレー出来るのは光栄なこと。みんなフレンドリーだし、温かいし、来られて嬉しいわ」と喜んだ。

「何度も来たから（回数は）覚えてないわ」と笑うほど、来日経験豊富なチャン。知っている日本語は「コンニチハ、アリガトウ、カワイイ、オイシイ」などなど。そんな日本の文化を「最高よ！」と言い、理由も語る。

「来日するときはいつも素晴らしい気持ちになるわ。私が思うに、訪れたことがある他の国と大きく違うところは、人だと思う。日本人はとても温かくて、人助けをいとわないの。とても温かい気持ちになるし、大好きよ」と世界を転戦する卓球選手としての魅力を明かした。

麺好きでラーメンやうどんが好みというチャンは「トウキョウやヨコハマは何度も訪れたことがあるの。オオサカに行ってみたいわ。1度も訪れたことがないの。歴史や文化を学びたいわ」と笑っていた。



