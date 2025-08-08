◇セ・リーグ 阪神3―8中日（2025年8月7日 バンテリンD）

阪神・伊原が4回5失点（自責2）で5敗目（5勝）を喫した。先発での4回降板は前回7月31日広島戦と並ぶ自己最短で、5失点は同ワースト。アマチュア時代から親交があり、昨秋ドラフト会議で自身より先に阪神から1位指名された中日・金丸に投げ負けた。

「球が高く、甘くなってしまい、同じような打たれ方をしてしまった。試合の中で修正できず、ゲームをつくることができなかった」

立ち上がりから苦しんだ。初回はブライトの左前打から早々に1失点。2回もチェイビスから通算85イニング目でのプロ初被弾。同点の3回には、再びブライトの二塁打で口火を切られ、田中とボスラーに適時打を許した。今季、計13回2/3を1失点と好相性だった井上竜から集中砲火を浴びた。

「（先頭の出塁が）最近続いているので、しっかり反省して、次頑張ります」

宿題の一つが、右打者への対策だ。試合前時点で左打者の被打率が・193であるのに対し、右打者は・241。この夜の6安打のうち5安打が右打者からだ。開幕から7試合連続無失点で滑り出し、「ミスターゼロ」の異名を取った左腕が、これで8試合連続失点。序盤の救援と今の先発では役割が異なるとはいえ、一時期の輝きは影を潜めている。

「次回登板でいい形を出せるように、出た課題に取り組む」

この日は25回目の誕生日だった。ホロ苦さが残るバースデーから、復活への一歩を踏み出す。（八木 勇磨）