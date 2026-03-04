幼いころから巨人ファンだった牛窪恵さんは、なぜ阪神タイガースに人生を預けるほど“没頭”するようになったのか。江川事件、KKドラフトで芽生えた不信感から球団漂流へ。2003年、星野仙一監督の笑顔に射抜かれ、虎党に…。阪神ファンの熱狂の正体をデータで読み解く。【画像】「阪神ファン」を徹底分析した1冊新刊『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょうマーケッターが気づいた「効