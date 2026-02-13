第98回選抜高校野球（3月19日開幕）は、1月30日に行われた選考委員会で出場32校が決定した。2026年のドラフト戦線を占ううえで大きな大会となるが、例年以上に有力候補が多い。今大会の成績次第でドラフト1位指名を狙える6人の選手を特集する。【西尾典文／野球ライター】【写真】スカウト大注目！センバツに登場する「ドラ1候補」6選手夢を感じる選手真っ先に名前を挙げたいのが、横浜のエース、織田翔希だ。全国から有望選手