NFLドラフト会議が25日（日本時間26日）、米ペンシルベニア州ピッツバーグで最終日を迎え、指名が期待されたハワイ大のキッカー松澤寛政（27）は指名されなかった。この日は各チームが4〜7巡目の指名を行ったが、松澤の名は最後まで呼ばれることはなかった。米4大スポーツで唯一、日本人がプレーしたことがないのが、アメリカンフットボールのプロリーグ・NFL。強じんな肉体と、多彩なプレーを着実にこなす頭脳が求められる