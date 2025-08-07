「憧れの異世界。」をブランドに掲げるテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、本格的な“ホラー体験”が出来る「ホーンテッド・ハロウィン」を開催！

新キャラクターの登場で本格ホラーが全身で体感できるほか、新ダンスとともに“大熱狂するほど楽しい”ハロウィンイベントです。

ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィン」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2025年10月3日(金)〜11月3日(月・祝)の一か月限定（火曜・水曜を除く）

開催場所：ハウステンボス

2025年のハロウィンは、「本物のヨーロッパの宮殿を舞台に“最高に楽しい”本格ホラー体験」をコンセプトに、怖いけど大熱狂の楽しいハロウィン体験ができる「ホーンテッド・ハロウィン」をお届けします。

見るものすべてを恐怖へと誘う新キャラクターの登場で昨年よりもさらにパワーアップするハウステンボスのハロウィンイベントです。

2024年、宮殿「パレス ハウステンボス」に訪れたゲストを愉快にそして恐怖に陥れた「キラーJ」や“闇の使者たち”の宴であるダンスナイトショーも、さらに“こわ楽しく”スケールアップして開催されます。

日常のうっぷんを吹き飛ばして、“闇の使者たち”とダンス三昧が楽しめるイベントです。

期間中は、大人も子どもも楽しめる「ミッフィー」のハロウィンイベントも同時開催。

「ミッフィー」新パレードのほか、みんなが大好きな「おばけミッフィー」にも会えるグリーティングでかわいいハロウィンが楽しめます☆

新キャラクターが登場！

目にするだけで身の毛もよだつ新キャラクターが登場！

一緒の空間にいるだけで緊張感が走るおぞましい姿が本物のヨーロッパの宮殿を練り歩きます。

その姿を見たゲストは、心臓が凍りつくかのような感覚と恐怖に包まれます。

恐怖に包まれる新キャラクターの登場でパワーアップする、大熱狂しながら最高に楽しめるハロウィンイベント。

ハウステンボスにて2025年10月3日より開催される「ホーンテッド・ハロウィン」の紹介でした☆

