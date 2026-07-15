テーマパーク
『テーマパーク』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
2026年8月5日
2026年8月2日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月22日
2026年7月21日
2026年7月19日
2026年7月18日
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USJのお土産店で幼い少女が放った一言が漫画になり話題に
クッキー缶を前に「買った後ゴミになるしな…」と少女がポツリと漏らしたという
まいどなニュース
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年収1200万円の40代男性が明かす、高収入でも余裕を感じられない家計の実態
キャリコネニュース