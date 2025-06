【ハッピーセット「クレヨンしんちゃん/はらぺこあおむし」】 6月13日~ 販売予定 価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん/はらぺこあおむし」を本日6月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットでは、アニメ「クレヨンしんちゃん」と絵本「はらぺこあおむし」のおもちゃが登場。それぞれ6月13日からの第1弾3種、6月27日からの第2弾3種の計6種ずつのおもちゃが用意される。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場したおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」

第1弾:6月13日(金)~6月19日(木)

アクションビーム!ディスクランチャー

アクション仮面のコスプレをしたしんちゃんのフィギュアのおもちゃ。オレンジ色の台座の後ろ側にあるボタンを押すと、アクションビームのように黄色いディスクが飛び出す。

シロとヘディング勝負だゾ

しんちゃんとシロの顔がプリントされたラケット2つとボール1つのセット。友達や家族とボールを打ち合って遊べる。

ぶりぶりざえもんとチャンバラゲーム

しんちゃんとぶりぶりざえもんの絵が描かれたパネルを台座にセットし、ボタンを押すとパネルが前方に傾く。先に相手のパネルを飛ばした方が勝ち。

第2弾:6月20日(金)~6月26日(木)

対ケツ!ぶりぶりテーブルホッケー

しんちゃんとぶりぶりざえもんのお尻の部分でパックを打ち合うテーブルホッケーのおもちゃ。

飛び出す!シロしんちゃん

シロのコスプレをしたしんちゃんのフィギュアを小屋にセットして後ろから足を押すと、しんちゃんが前方に飛び出す。

チョコビのまと入れ遊びだゾ

ワニ山さんのコスプレをしたしんちゃんのパネルと、チョコビの箱をモチーフにしたおもちゃ。チョコビの箱のふたを開けて、付属のチョコビのパーツを投げてうまく箱に入れられるか競って遊ぶ。小物入れとしても使える。

第3弾:6月27日(金)~

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

スマートフォンで遊べる!オリジナルゲーム「きょうそうだゾ!おもちゃカーレース」

ゲームプレイ可能期間:6月13日(金)5時~7月31日(木)23時59分

対象商品:ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」のおもちゃ

おもちゃをスマートフォンで読み込むと、おもちゃが乗りもの風にトランスフォームし、ハッピーセットオリジナルのレースゲーム「きょうそうだゾ!おもちゃカーレース」も楽しめる。

対戦モードでは2人プレイが可能。友達や家族と対戦できる。

【遊び方】

(1)スマートフォンでハッピーセット「クレヨンしんちゃん」のおもちゃを読み込む。

(2)おもちゃがARで乗り物風にトランスフォームする。画面上にコースが現われ、競争できるスロットカーレーシング風AR ゲーム。

(3)「らくらくコース」、「げきむずコース」2種類選択でき、さらに対戦モードでは2人プレイが可能。

ハッピーセット「はらぺこあおむし」

第1弾:6月13日(金)~6月19日(木)

はらぺこあおむし りんごのシャボン玉

りんごのケースのふたを外すと中にシャボン液を入れることができる。あおむしを引き出し、輪っかにむかって息をふきかけるとシャボン玉を作れる。

※シャボン液は付属しません。

ちょうちょとあおむし ひまわりの水車

花に上から水を注ぐと、黄色い花の部分はくるくる回り、葉の部分がそれぞれ上下に動く。水が下に流れ落ちて、水車のような動きをする。

はらぺこあおむし ちいさな切りかぶのバケツ

切り株の中に水を入れて、バケツとして遊ぶことができる。あおむしの取っ手は取り外し可能で、切り株の横と上に取り付けられる。

第2弾:6月20日(金)~6月26日(木)

はらぺこあおむし いちごのシャワーでかくれんぼ

水中に入れ、シャワーのようにして遊ぶことができる。また、おもちゃを水中に入れると、水圧で中のあおむしがいちごから顔を出す。水中から持ち上げると、いちごの下部から水が出てきて、あおむしはいちごの中に引っ込む仕掛けになっている。

はらぺこあおむし お花のジョウロ

あおむしのトレイに水を入れ、水の上に付属の紙の花を折って浮かべると、花がだんだん開いてくる。紙の花は、乾かして繰り返し遊べる。

ふとっちょあおむし はっぱのボート

ふとっちょあおむしの輪投げのおもちゃ。ふとっちょあおむしを葉っぱの上に差し込むと、水に浮かべることができる。いちごとりんごのパーツを投げて、ふとっちょあおむしの顔に引っ掛けて遊ぶ。ふとっちょあおむしを取り外して、「ごっこ遊び」もできる。

第3弾:6月27日(金)~

ハッピーセット「はらぺこあおむし」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C) 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and related designs, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin Random House LLC. All rights reserved. “The Very Hungry Caterpillar” is published by Penguin Random House LLC.

※画像はイメージです。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。