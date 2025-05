ルフィにフリーレン……もしアニメキャラがマックに寄ったら？米マクドナルドがネタ連投

アメリカのアニメ配信サービス「クランチロール」が主催する、「クランチロール・アニメアワード 2025」。

5月25日に開催された授賞式の裏で、米マクドナルドの公式Xアカウントが「もしもアニメキャラがマクドナルドに寄ったら?」をテーマにした画像を連投していました。

■ 世界最大規模のアニメの祭典の裏側で、米マクドナルドが小ネタ満載の画像を連投

2017年から毎年開催されている「クランチロール・アニメアワード」は、その年の優れたアニメ作品や映画、クリエイターを表彰する、世界最大規模のアニメの祭典。

第9回目となる2025年の「アニメ・オブ・ザ・イヤー」には韓国ウェブトゥーン・ノベル発の作品「俺だけレベルアップな件」が選ばれました。

そしてそんな一大イベントの裏で、マクドナルドの米国公式Xアカウントは「#AnimeAwards」のハッシュタグとともに、「もしアニメキャラがマクドナルドに寄ったら?」というテーマの画像を投稿。

投稿にはアニメキャラは登場せず、キャラをイメージした色の背景にマクドナルドの紙袋が置かれているだけの構成。袋に貼り付けられたタグにキャラ名と、各キャラが頼みそうなメニューが記載されています。

■ フリーレン、ルフィ、超大型巨人……そうそうたるメンバーがマクドナルドに来店!?

最初の投稿は「俺だけレベルアップな件」の主人公・水篠旬の注文。原作版の名前である「SUNG JINWOO」の表記でエッグマックマフィンを1つと、大量のグレープジャムを購入しています。

投稿には「brb activating domain of the monarch skill with grape jam(グレープジャムで「影の君主」スキルを発動する)」というコメントが添えられており、作中で大量のモンスターを使役する彼のスキルを、グレープジャムというトッピングでパロディしていると見られます。

「進撃の巨人」からは主人公・エレンたちの前に立ちはだかる、身長約60メートルの超大型巨人が来店し、Sサイズのコーヒーを注文。

投稿には「surprising considering the height and name(待って、名前と身長にあってなくない?)」というツッコミが入っています。

「葬送のフリーレン」の主人公・フリーレンは、「Steak, Egg & Cheese Bagel」を購入。

これは日本のメニューにはない、ステーキと卵とチーズが入ったベーグルサンドで、投稿には「she really loves steak doesnt she(本当にステーキが好きだよね)」というコメントが添えられています。作中で食堂に立ち寄ったフリーレンが、大量のステーキを注文したことをいじっているようです。

肉つながりでは「ワンピース」の主人公・ルフィも登場。フリーレンと同じ「Steak, Egg & Cheese Bagel」を注文していますが、彼はそこにステーキ、ベーコン、ソーセージを追加。なにかにつけて「肉!」と叫んでいる、ルフィらしいオーダーです。

投稿のコメントには「a hero shares the meat but pirates eat all the meat(ヒーローは肉を分けるけど、海賊は肉を全部食べる)」とあり、これは作中でルフィが発した「海賊は肉で宴をやるけどヒーローは肉を人に分け与える奴の事だ!!おれは肉を食いてェ!!!」というセリフをパロっていると思われます。

また同じジャンプ作品の「怪獣8号」からは怪獣8号(日比野カフカ)が来店し、名前にちなんですべての商品を8個ずつ購入しています。1人で食べるのか、部隊でシェアするのかは不明です。

そのほか「ブルーロック」の潔世一、「薬屋のひとりごと」の猫猫、「らんま1/2」の早乙女らんま、「BLEACH」の黒崎一護、「ダンダダン」の綾瀬桃&高倉健(オカルン)らそうそうたるメンバーの画像が投稿されていました。

ファンなら思わずくすりとしてしまう画像ではあるものの、内容が内容だけにちょっと不安になる部分も。各画像にはアニメキャラのイラストなどが使用されていないため、著作権的には問題ないとは思いますが……企業の公式アカウントが行うものにしては、なかなか攻めた内容かもしれません。

