人気FPS「Call of Duty」などを開発するActivisionが、ゲーム内でAIが生成したコンテンツを使用していたことを認め、Steamの販売ページにその旨を明記しました。Activision finally admits to using AI & CoD players aren’t surprised at all - Dexertohttps://www.dexerto.com/call-of-duty/activision-finally-admits-to-using-ai-cod-players-arent-surprised-at-all-3144394/

Call of Duty: Black Ops 6 challenges Steam’s stance against undisclosed AI art, and Steam won’t do anything about it

Disappointingly, I just grinded for an AI generated calling card.

AIが生成したと疑われているロード画面が以下。



Amid the 6 fingered Santa Controversy, I looked into some loading screens included in PAID bundles…

RedditユーザーのShaun_LaDee氏によると、以下のロード画面「Back Alley」は画面奥の壁がAIで生成したような不鮮明なものになっているとのこと。







また、別のロード画面「Fearwood」についてShaun_LaDee氏は「枝のつながりに違和感があり、画像中央の人物は前と後ろを同時に向いています」と指摘。







続くロード画面「Cozy」には「絨毯の柄がふぞろいなほか、正体不明のクリスマス・オーナメントやドアも窓もない不自然な大きな出入り口が設けられています。見れば見るほど気持ち悪くなります」とShaun_LaDee氏は批判しました。







そして2025年2月、ActivisionはCall of Duty:Black Ops 6のSteamでの販売ページに「弊社では一部のゲームアセット開発に生成AIツールを使用しています。」と明記しました。なお、Activisionは具体的にどのコンテンツにAIを使用したかについて明らかにしていません。







Steamでは、2024年1月にポリシーを改訂し「AI技術を使用するゲームの大半」のリリースを許可しました。その際、開発者にはゲームの開発やゲームプレイ時にAIがどのように使われるかを説明、明記することが義務付けられました。今回のActivisionによるSteam販売ページへの記載も、このポリシーに準拠するためと推測されています。



Call of Duty admits it's using generative AI to 'help develop some in-game assets', and suddenly all those poorly made calling cards make sense | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/games/call-of-duty/call-of-duty-admits-its-using-generative-ai-to-help-develop-some-in-game-assets-and-suddenly-all-those-poorly-made-calling-cards-make-sense/発端となったのは、「Call of Duty:Black Ops 6」に2024年12月6日に追加されたアップデート「シーズン01 リローデッド」の報酬です。その中の1つに、6本指のサンタの画像を使ったロード画面が含まれていました。これに対し、ユーザーからは「Black Ops 6だから6本指なのでは」といった意見も寄せられている一方「明らかにAIが生成した画像」「なぜこの画像がそのまま採用されたのか理解できない」といった意見も挙がっています。この画像をきっかけに、ユーザー間ではAIが生成したと思われるコンテンツ探しが始まりました。