ネット・ITニュース
『ネット・ITニュース』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
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英語とAIで継ぐ 原子爆弾の記憶
TBS NEWS DIG
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楽天市場に「AI店長」登場も 三木谷浩史氏が楽天グループのイベントで示唆
ABEMA TIMES
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「AIバブル崩壊」の引き金を引いたもの…キオクシア株が大暴落した背景
筆者によると下落の主因はサムスンとSKハイニックスの83兆円投資計画とのこと
現代ビジネス
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月30日
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災害時に覚えておきたい「00000JAPAN」とは 熊本地震でも開放された
スマホであればWi-FiをONにし、パスワードの入力なしで接続可能
内外タイムス
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ソフトバンクが熊本県全域で復旧…30日に八代市など対応 令和8年熊本地震
30日12時47分に熊本県八代市・菊池市でも復旧し全域での障害が解消された
ケータイ Watch
2026年7月27日
2026年7月23日
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折りたたみスマホで「横長」がトレンド化か…サムスンなどで新作発表
新作「Galaxy Z Fold8」が4:3の横長ディスプレーを初採用したことが注目される
内外タイムス
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子どもに対するSNS規制で「いたちごっこ」懸念 日本でどう対処される？
日本では総務省とこども家庭庁が連携し、年齢確認厳格化などの法改正を議論中
日テレNEWS NNN
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中国の「独居9000万人」が生む巨大市場 毛穴と血管持つ「ロボット」席巻か
価格は約286万〜2400万円で、発表当日までの累計受注は1万3361台とのこと
現代ビジネス