Appleの最高経営責任者(CEO)を務めるTim Cook(ティム・クック)氏が自身の公式X(旧:Twitter)アカウント( @tim_cook )にて「Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch」と投稿して現地時間(PDT)の2025年2月19日(水)に 新製品 を発表すると示唆しました。詳細は明らかにされていませんが、特に発表会などはない模様です。

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

また発表される 新製品 についても不明ですが、以前から噂されているスマートフォン(スマホ)「iPhone」において価格を抑えた廉価 モデル として販売されている「 iPhone SE 」シリーズの後継機種の可能性が高いと見られています。なお、 iPhone SE シリーズの現行機種「 iPhone SE(第3世代) 」は2022年3月に発売され、現在も販売されているロングセラー製品となっており、 iPhone SE シリーズの後継機種が発売されるなら3年ぶりとなります。AppleではiPhoneシリーズの主力製品を毎年秋に発売していますが、それとは別に廉価 モデル として“Special Edition”が冠された iPhone SE シリーズを展開しており、これまでに初代「 iPhone SE 」が2016年3月に、次の「 iPhone SE(第2世代) 」が2020年4月に、そして現行の iPhone SE(第3世代) が2022年3月に発売され、さまざまな予想や噂などからそろそろ次の iPhone SE が登場するのではないかと言われています。一方で次の機種は大画面化してホームボタンが廃止され、iPhone 16やiPhone 15などの主力製品の標準 モデル の廉価版になるとされ、クック氏が投稿したムービーもホームボタンの形状が消える様子が示されているようにも見え、一時期は製品名も iPhone SE にはならずに「iPhone 16E」になるのではないかとも言われていましたが、直近では大手サプライメーカーが「 iPhone SE (第4世代)」用として商品を誤って掲載しており、従来通りに iPhone SE (第4世代)となるのか注目を集めています。またAppleが2019年にIntelのモバイル製品向け通信半導体事業を買収して開発を続けている自社開発した通信モデムを初めて搭載すると予想されており、主力製品が採用するQualcomm製の通信モデムと比べてコストが抑えられるほか、リア カメラ がシングル構成ながらも画質は高くなっており、ホームボタンが廃止されるため、顔認証「Face ID」対応となって画面上部中央には幅の広いノッチが配置され、iPhone 15やiPhone 16が搭載しているアクションボタンを搭載しているとされています。アプリ名:Apple Store価格:無料カテゴリー: ショッピング 開発者:Appleバージョン:6.3互換性:iOS 17.0以降またはiPadOS 17.0以降、watchOS 9.0以降が必要です。App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8

