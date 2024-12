セガ ラッキーくじから「『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段」が登場!

2024年12月20日より全国ロードショーされる『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の公開に合わせ、劇中に登場するキャラクターたちのセガオリジナル描きおろしイラストを使用したグッズがもれなく当たります☆

セガ ラッキーくじ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段

価格:1回 700円(税込)

発売日:2024年12月13日(金)より順次

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

販売店舗:ローソン、HMV、ローソン・ユナイテッドシネマ

※店舗により、取り扱いのない場合があります

2024年12月20日より全国公開される「忍たま乱太郎」劇場版アニメ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』

ファンの間で高い人気を誇る「小説 落第忍者乱太郎 ドクタケ忍者隊 最強の軍師」が遂にアニメ化されます!

『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の公開に合わせ、劇中に登場するキャラクターたちのセガオリジナル描きおろしイラストを使用した「セガ ラッキーくじ」が登場。

9等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方が貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

イラストボードやアクリルスタンド、缶バッジには描きおろしイラストを使用し、アクリルスタンドを収納できるポーチもラインナップ。

「土井半助」や「乱・きり・しん」三人組のぬいぐるみなど、ファン必見のグッズをまとめて紹介していきます☆

A賞 イラストボード

サイズ:B3サイズ

種類:全1種

A賞として、セガオリジナル描きおろしイラストを使用したイラストボードが登場。

劇中で活躍する忍たまたちや、一年は組の教科担当教師「土井半助」の集合アートが楽しめます。

B賞 土井半助ぬいぐるみ

サイズ:全長約20cm

種類:全1種

B賞は、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』のキーパーソンとなる「土井半助」をデザインしたぬいぐるみ。

お馴染みの黒い衣装に身を包んだ姿や、立体的に表現された前髪が印象的です。

C賞 乱太郎ぬいぐるみ

サイズ:全長約20cm

種類:全1種

「乱・きり・しん」三人組のまとめ役である「猪名寺乱太郎」のぬいぐるみがC賞にラインナップ。

トレードマークである大きな眼鏡やほっぺのそばかすもしっかり再現されています。

D賞 きり丸ぬいぐるみ

サイズ:全長約20cm

種類:全1種

アルバイトをしながらたくましく生きている「摂津のきり丸」のぬいぐるみがD賞に登場。

左右に分けた前髪や後ろで一つ結びにした長い髪も「摂津のきり丸」ならでは☆

E賞 しんべヱぬいぐるみ

サイズ:全長約20cm

種類:全1種

E賞に展開される、おっとりとした性格をした「福富しんべヱ」のぬいぐるみ。

ハの字型になった太い眉やつぶらな瞳が魅力的な、ディスプレイに丁度良いサイズのグッズです。

F賞 アクリルスタンドポーチ

サイズ:全長約10.5×14.5cm

種類:全3種

F賞に用意されるのは、アクリルスタンドやぬいぐるみを入れて楽しむことができるアクリルスタンドポーチ。

クリア窓にプリントされた雲や門などの和風アートがポイントです。

G賞 アクリルスタンド

サイズ:全長約10×12cm

種類:全12種 ※種類は選べません

丸窓障子を背景にした、ブラインド仕様のアクリルスタンドがG賞にラインナップ。

タソガレドキ忍軍の忍び組頭「雑渡昆奈門」や、忍術学園六年の「立花仙蔵」「善法寺伊作」「中在家長次」など全12種類からいずれか1つがランダムで封入されています。

H賞 缶バッジ

サイズ:全長約7.5cm

種類:全12種 ※種類は選べません

H賞に展開されるのは、キャラクターたちのお顔をアップでプリントした缶バッジ。

フリーの売れっ子忍者として活躍する「山田利吉」はもちろん、「潮江文次郎」や「七松小平太」「食満留三郎」など全12キャラクターが展開されます。

I賞 クリアファイル&ステッカー

サイズ:クリアファイル A4/ステッカーA6

種類:全6種

I賞は、A4サイズのクリアファイルとA6サイズのステッカーセット。

「乱・きり・しん」三人組や「土井半助」、「雑渡昆奈門&山田利吉」、六年生コンビのペアアートなど全6アートが楽しめます。

ラストラッキー賞 ブックレット

サイズ:A4

種類:全1種

最後のくじを引いた方が貰える「ラストラッキー賞」

ラストラッキー賞として、セガ ラッキーくじ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段のアートを使用したブックレットが用意されます。

ダブルラッキー賞「ブックレット」

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”。

ダブルラッキー賞では、抽選で20名に「ブックレット」がプレゼントされます。

『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の公開に合わせ、劇中に登場するキャラクター達のセガオリジナル描きおろしイラストを使用したくじが登場。

セガ ラッキーくじ『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』忍務遂行!の段は、2024年12月13日より販売開始です☆

