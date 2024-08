「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」は、パークのレストランメニューをイメージした冷凍食品が家庭で楽しめる商品。

そんな「東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション」に、ハロウィーン気分をもりあげる「リトルゴーストまん」が登場☆

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・ハロウィーン2024”リトルゴーストまん

発売日:2024年9月19日(木)

価格:1,500円

販売店舗:東京ディズニーリゾート・アプリのみ

ミルク味(白)×2個キャラメル味(ピンク)×2個計4個

ハロウィーンにあらわれる「ゴースト」をモチーフにしたこの時期だけのひんやりスウィーツが登場!

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクションは東京ディズニーリゾート・アプリで購入できる商品。

“ディズニー・ハロウィーン2024”の期間中、おうちでもパーク気分が楽しめるかわいいスウィーツになっています。

ミルク味(白)×2個、キャラメル味(ピンク)×2個の計4個。

かわいいボックス入りでお届け。

もちもちした生地で、おうちでのハロウィーンパーティーにおすすめです☆

おうちで楽しめるもちもちスウィーツ!

東京ディズニーリゾート・フローズンセレクション“ディズニー・ハロウィーン2024”リトルゴーストまんの紹介でした。

※こちらの商品はパーク入園後にアプリにて購入いただける商品です。

※スペシャルイベントおよびスペシャルプログラム関連のグッズについては、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

※販売開始日の2日前から、東京ディズニーリゾート・アプリに商品情報が公開されます。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

