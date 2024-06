63歳のイタリア人女性が今月3日、同国最高齢で出産していたことが明らかになった。女性は体外受精の年齢制限がない戦火のウクライナで治療を受けたそうで、このニュースには女性を非難するコメントが多数寄せられている。イタリアのニュースメディア『La Nazione』などが伝えた。今年10月24日で64歳の誕生日を迎えるフラヴィア・アルヴァロさん(Flavia Alvaro、63)が3日夜、イタリア北西部リド・ディ・カマイオーレのヴェルシリア病院で男児、セバスチャン君(Sebastian)を出産した。

フラヴィアさんは胎盤が赤ちゃんの出口を覆ってしまう前置胎盤の状態だったものの、妊娠は順調だったという。ところが3日、血圧が急激に上昇したため妊娠31週4日で緊急帝王切開となり、セバスチャン君は約2000グラムの低出生体重児として誕生した。図書館に勤務するフラヴィアさんは長い間子供を望んでいたが、イタリアでは50歳以上の女性は体外受精を受けられないため、約2年前にウクライナの首都キーウで最初の治療を受けたという。ところが妊娠14週で流産。その後も赤ちゃんを諦めきれなかったフラヴィアさんは昨秋、再びキーウで体外受精を受けたのだった。当時のキーウはロシア軍による攻撃が続いており、フラヴィアさんは病院に到着できずに迷子になるなどのトラブルに巻き込まれたそうだが、治療は全て一人で計画し、旅費などを除いたウクライナでの不妊治療は約254万円(1万5000ユーロ)に及んだという。そんなフラヴィアさんについて、イタリアでの担当医アンドレア・マルシーリ氏(Andrea Marsili)は「とても頑固者」と述べ、「彼女からウクライナで不妊治療を受けたことを打ち明けられたのは、帰国後のことだった」と明かした。セバスチャン君の生物学的な両親は若いドナーで、同じプールで勤務するライフガードの男性と水泳コーチの女性だそうで、フラヴィアさんは出産後、病院のベッドで「とても幸せよ」と笑顔でコメント。セバスチャン君は今も新生児集中治療室に入院中だが、自宅ではフラヴィアさんの93歳の母親が孫の帰宅を心待ちにしているとのことだ。ちなみに同国のこれまでの最高齢出産は56歳で、歌手ジャンナ・ナンニーニさん(Gianna Nannini、69)が娘ペネロペちゃん(Penelope)を産んでいた。フラヴィアさんは約14年ぶりにこの記録を塗り替えたことになるが、今回のニュースには次のようなコメントが寄せられた。「戦火のキーウに飛び、不妊治療を受けるなんてどうかしているよ。」「多数のウクライナ人が『母国は危険だから』という理由でイギリスに住んでいる。それなのになぜ、イタリア人女性がキーウで不妊治療?」「私は61歳で健康だけど、もう一度母親業をする元気はないわ。」「倫理的にどうなのか。どうしても子供が欲しかったのなら、もう少し年上の子を養子にすればよかったのでは? 子供がかわいそう。」「子供が20歳の時、母親は生きていれば83歳。子供は老後の世話をするために生まれたようなもの。」「体外受精に年齢制限があるのは理由があるからだ。自分勝手にもほどがある。」なお2019年にはインドで、当時74歳(73歳とも)だったエラマティ・マンガヤマさん(Erramatti Mangayamma)が双子の赤ちゃんを出産しており、「世界記録では?」と伝えられていた。画像は『La Nazione 「Diventa mamma a 63 anni: parto record a Viareggio. Da Kiev per la fecondazione alla nascita di Sebastian」』『Metro 「Woman, 74, becomes world’s oldest mum after giving birth to twins」(Picture: SWNS)、「‘Pregnant’ woman, 70, claims she’s going to be the oldest mother in history」(Picture: CEN/La Republica)』『The Mirror 「Woman, 70, becomes ‘one of world’s oldest mums’ as she welcomes first baby」(Image: Jam Press Vid/Rare Shot News)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)