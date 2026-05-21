5月12日からフランスのカンヌで開催中の第79回カンヌ国際映画祭の会場に、是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』で主演を務めた俳優の綾瀬はるかが登場した。現場の様子をエンタメニュースサイト『vois（ヴォイス）』が報告したのだが、そこに映る綾瀬の姿に賛否が上がっている。「今回のイベントには、同作で共演したお笑いコンビ・千鳥の大悟さんや子役の耼木里夢さん、是枝裕和監督と共に出席しました。綾瀬さんは、レッ