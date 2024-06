「オンラインで知り合い、1年以上の交際の末に 結婚 した妻が実は男だった」―インドネシアから、そんなショッキングなニュースが飛び込んできた。“妻”の真の狙いは、夫の資産だったという。 香港 のニュース メディア 『South China Morning Post』などが伝えた。インドネシアのジャワ島に住むAKさん(26)は昨年、 SNS を通じてアディンダ・カンザ(Adinda Kanza、26)と名乗る女性と 出会い 、意気投合した。

すぐに デート を重ねるようになった2人だが、AKさんによると、アディンダは「私は敬虔なイスラム教徒」と主張して常にイスラムの伝統的衣装をまとい、顔全体を覆い隠すニカブを身に着けていたという。そんなアディンダに対し、AKさんは「イスラム教への献身を表すものだろう」と考えてさほど気にせずに愛を深め、2人は1年以上の交際の末に 結婚 を決めた。そして 結婚 式の計画を立て始めたAKさんは、アディンダから「私には参列する 家族 はいない」と打ち明けられ、2人は今年4月12日、AKさんの自宅で質素な 結婚 式を挙げたのだった。ところが式を挙げたにもかかわらず、アディンダは「体調が悪い」「 生理 中だから」などと言ってAKさんとの親密な関係を拒否し、家の中でもニカブを着用して、AKさんの 家族 と話すことを避け続けた。こうして妻への不信感を募らせたAKさんが、アディンダが住んでいたという家の住所を調べたところ、両親は健在であることが判明した。 結婚 式から12日後のことで、AKさんは両親から「アディンダは“ESH”という男であり、2020年に女装を始めた」「AKさんとの関係は一切知らされていなかった」と聞いて衝撃を受けたという。ESHはその後、当局に逮捕、拘留されていて、調べに対しては「 結婚 し資産を盗もうと思っていた」と供述しており、 詐欺 罪で懲役4年の刑が科せられる可能性があるという。当局はこの件について現在も「調査中」としているが、「ESHが化粧をすると特に、女性と間違えるほどだ。また声は高くてまるで女性のような響きがある」と指摘し、「彼は過去に、女性と デート したことがあったようだ。ただ女性になりすまし、男性と デート をするのを楽しんでいたのだろう」と推測した。なおESHは金5グラムを持参金として納めていたが、AKさんは公式に婚姻届を出していなかったそうだ。そしてこのニュースには、「挙式から12日? なぜそんなに時間がかかったの?」「私はすぐに分かったけど」「紳士を騙して踏みにじった。非常に不快で許されるものではない」「私にはAKさんほどの忍耐力はないな」「信じられない」「試運転しないで車を買うようなもの。驚いたよ」「かわいそうな男性だ」といったコメントが寄せられた。ちなみに過去にはエジプトに住む男性が、 結婚 後1か月で「スッピンの妻に耐えられない。騙された」と 離婚 訴訟を起こしていた。男性は 結婚 前、一度も女性の素顔を見たことがなかったという。画像は『LADbible 「Groom finds out his bride was actually a man just days after their wedding」(Newsflash)』『South China Morning Post 「Indonesian man discovers woman he married after a year of in-person romance was a man trying to scam him for money」(Photo: QQ.com)』『The Mirror 「Groom savagely dumps bride at altar after his mum sees her and decides she’s ‘too ugly’」(Image: CEN)』『Instablog9ja Instagram 「Wedding reception ends abruptly after a lady discovered she was getting married to a man with just seven kids in Benin」』『ABP Sanjha 「ਜੈਮਾਲਾ 'ਚ ਵਿੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਨ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਬੋਹੇਸ਼ ਹੋਈ ਲਾੜੀ, ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਬਾਰਾਤ」(viral video)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)