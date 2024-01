2023年10月に アメリカ のアラスカ州ウトキアグヴィクで死体が発見された ホッキョクグマ の死因が、 鳥インフルエンザ (H5N1型インフルエンザ)であることが報告されました。「ホッキョクグマが鳥インフルエンザで死亡した」というこの事例が一体何を示唆しているのかについて、イギリスのリーズ大学で生物多様性や生態系について研究しているアラステア・ウォード准教授が解説しています。First polar bear to die of bird flu - what are the implications?

https://theconversation.com/first-polar-bear-to-die-of-bird-flu-what-are-the-implications-220603記事作成時点で流行している鳥インフルエンザ(H5N1型)は、鳥類だけでなくキツネ・カワウソ・ミンク・アシカ・アザラシなどのほ乳類、そしてヒトを含む非常に広範な種に感染することが知られています。ヒトに感染してもそれほど重度の症状は引き起こされないそうですが、種によってその影響は異なるとのこと。インフルエンザウイルスは突然変異によって遺伝子がランダムに変化する上に、類似したウイルスが同じ細胞に感染した際に遺伝物質が混合する遺伝子再集合でも遺伝子が変化します。これにより、同じ宿主細胞に感染する近縁のウイルスが遺伝物質を交換し、宿主への侵入・生存・複製などの適応が促進される可能性があるとウォード氏は指摘しています。ウイルスの環境に対する適応能力の高さにより、2021年以降はClade 2.3.4.4bに属する鳥インフルエンザ(H5N1型)が流行しており、一部の鳥の個体群に壊滅的な影響を与えています。しかし、記事作成時点で流行している鳥インフルエンザ(H5N1型)は、ほ乳類の宿主に適応するための特異的な遺伝子変異が確認されていません。また、鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染したほ乳類は肉食動物に集中していることから、鳥インフルエンザ(H5N1型)で死亡した鳥を肉食動物が捕食することで感染している可能性が高いとのこと。記事作成時点では非常に多くの海鳥が鳥インフルエンザ(H5N1型)で死亡しているため、コロニーが壊滅した海鳥の死骸をアザラシやホッキョクグマが見つけることがあります。ウォード氏は、「アザラシの群れが鳥インフルエンザ(H5N1型)で壊滅した海鳥のコロニーを見つけ、死骸を大量に食べることは容易に想像できます。それぞれのアザラシは大量のウイルスを吸い込むでしょう。この大量のウイルスがアザラシの免疫系を圧倒し、アザラシ間で感染することなく急速な感染と死に至った可能性があります」と述べています。なお、今回のホッキョクグマが海鳥の死骸を見つけて食べたのか、それともすでに大量の鳥インフルエンザウイルスに感染したアザラシを食べたのかは不明です。今後、より詳細なウイルスの検査や、周辺の動物が保有するウイルスとの比較などが行われれば明らかになるかもしれません。記事作成時点では、鳥インフルエンザ(H5N1型)で死亡したホッキョクグマが確認されたという事実から、今後のホッキョクグマや他の大型ほ乳類に対する影響を推測するのは困難です。遺伝子検査によってウイルスのほ乳類への適応が不十分であると判明すれば、鳥インフルエンザ(H5N1型)で死亡するホッキョクグマの個体数はほとんど増えないと予想されます。しかし、インフルエンザウイルスは適応能力が高いため、今後も継続的にウイルスの調査を行い、ほ乳類の宿主に適応した変異株の出現に備える必要があるとのこと。ウォード氏は、「鳥インフルエンザ(H5N1型)が一部の海鳥のコロニーに及ぼす影響は壊滅的です。ほ乳類に適応した鳥インフルエンザ(H5N1型)にうまく対応できなかった場合、ホッキョクグマにとっても私たちにとっても深刻な結果につながる可能性があります」と述べました。