PSG、日本ツアーで来日するメンバー29人を発表　エムバペが衝撃の除外

PSGはプレシーズンのジャパンツアーで来日するメンバー29名を発表した。

契約問題で関係が悪化しているキリアン・エムバペは、来日メンバーから除外された。

1 Keylor Navas

2 Achraf Hakimi

3 Presnel Kimpembe

4 Manuel Ugarte

5 Marquinhos

6 Marco Verratti

8 Fabian Ruiz

10 Neymar Jr

11 Marco Asensio

14 Juan Bernat

15 Danilo Pereira

17 Vitinha

18 Renato Sanches

19 Kang-in Lee

21 Lucas Hernandez

27 Cher Ndour

28 Carlos Soler

30 Alexandre Letellier

32 Layvin Kurzawa

33 Warren Zaïre-Emery

35 Ismaël Gharbi

36 Serif Nhaga

37 Milan Skriniar

38 Ethan Mbappé

39 Ilyes Housni

43 Noah Lemina

44 Hugo Ekitike

50 Louis Mouquet

99 Gianluigi Donnarumma

マヌエル・ウガルテやイ・ガンインら新戦力のほか、エムバペの弟であるエタンはメンバー入り。

また、PSGは日本を訪れた後に韓国へのツアーを行うと発表している。

【関連記事】メッシ・ロナウド時代が終わる2024年にバロンドールを勝ちとるかもしれない5人

『Le Parisien』は、エムバペは木曜のトレーニングで25分間プレーしたが、PSGのユニフォームを着るのはこれが最後だろうと伝えた。もうPSGではプレーせずに売却される可能性もあるようだ。