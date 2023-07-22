PSG、日本ツアーで来日するメンバー29人を発表 エムバペが衝撃の除外
PSGはプレシーズンのジャパンツアーで来日するメンバー29名を発表した。
契約問題で関係が悪化しているキリアン・エムバペは、来日メンバーから除外された。
1 Keylor Navas
2 Achraf Hakimi
3 Presnel Kimpembe
4 Manuel Ugarte
5 Marquinhos
6 Marco Verratti
8 Fabian Ruiz
10 Neymar Jr
11 Marco Asensio
14 Juan Bernat
15 Danilo Pereira
17 Vitinha
18 Renato Sanches
19 Kang-in Lee
21 Lucas Hernandez
27 Cher Ndour
28 Carlos Soler
30 Alexandre Letellier
32 Layvin Kurzawa
33 Warren Zaïre-Emery
35 Ismaël Gharbi
36 Serif Nhaga
37 Milan Skriniar
38 Ethan Mbappé
39 Ilyes Housni
43 Noah Lemina
44 Hugo Ekitike
50 Louis Mouquet
99 Gianluigi Donnarumma
マヌエル・ウガルテやイ・ガンインら新戦力のほか、エムバペの弟であるエタンはメンバー入り。
また、PSGは日本を訪れた後に韓国へのツアーを行うと発表している。
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『Le Parisien』は、エムバペは木曜のトレーニングで25分間プレーしたが、PSGのユニフォームを着るのはこれが最後だろうと伝えた。もうPSGではプレーせずに売却される可能性もあるようだ。