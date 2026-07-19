キリアン・エムバペ
フランス・セーヌ＝サン＝ドニ県ボンディ出身のサッカー選手。1998年12月20日生まれ。パリ・サンジェルマンFC所属。ポジションはフォワード。
2026年8月6日
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月23日
2026年7月21日
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エムバペが放った27mの超弾丸シュートがW杯ベストゴール候補にノミネート
エムバペがセネガル戦で放った約27メートルの弾丸シュートがノミネート
ABEMA TIMES
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ESPNがFIFA会長に最低評価F、W杯の「遊び場化」に三行半
ロナウドはD評価、FIFA会長インファンティーノ氏はFと最低評価を受けた
サッカーダイジェストWeb
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FIFAがW杯決勝後のアルゼンチン騒動を本格調査、処罰の行方に注目
モリーナやパレデスらがスペイン選手に暴力的行為をしたとみられており問題視
サッカーダイジェストWeb
2026年7月20日
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スペインが交代選手の活躍でW杯制覇、アルゼンチンは守備的戦術が裏目に
延長後半1分、交代出場のニコ・ウィリアムズのヘッドが決勝点を生み出した
Sportiva
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エムバペが2大会連続得点王も、3位決定戦2発での決着に疑問の声
得点王のエムバペは3位決定戦の2ゴールで10点に達したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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北中米W杯・エムバペが史上初の2大会連続得点王に メッシを上回る結果
1大会10得点は1970年大会のミュラーと並ぶ歴代3位の記録となった
スポニチアネックス
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サカがハットトリックを含む6―4の乱打戦でイングランドが3位を獲得
サカのハットトリックなど壮絶な打ち合いで、両軍計10得点は44年ぶりとなる
スポニチアネックス
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エムバペが2ゴールでW杯通算22得点、メッシを抜き単独首位に浮上
エムバペが2ゴールを挙げW杯通算22得点でメッシを抜き単独首位に浮上
スポニチアネックス