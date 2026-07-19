キリアン・エムバペ

フランス・セーヌ＝サン＝ドニ県ボンディ出身のサッカー選手。1998年12月20日生まれ。パリ・サンジェルマンFC所属。ポジションはフォワード。

2026年8月6日

2026年7月28日

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2026年7月21日

2026年7月20日

2026年7月19日