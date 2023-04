先天性の形状異常のひとつ「多指症」のため、12本の手指を持って誕生した兄妹。母は驚愕したものの、兄妹の過剰な指はイボのように突出した小さなもので、誕生後間もなくある処置をすることを選択したという。TikTokに昨年投稿された動画を、今月になって英ニュースメディア『The Sun』などが伝えて注目されている。

米ペンシルベニア州に住む4児の母タリヤ・バーンサイドさん(Talliya Burnside、25)は、2人の子が「多指症」である。多指症は手指が通常より多くある状態で、胎児の時になんらかの問題が生じて発生すると言われており、2人は12本の指を持って誕生した。

タリヤさんは長男デサヤ君(Dessiah、5)の出産後に初めて両手の小指側に生えた過剰指に気付いたそうで、「妊娠中の超音波検査では分からなくてね。指が多いのを見た時は『妊娠中に何かいけないことでもしたかしら』とショックを受けたものよ」と当時を振り返る。

デサヤ君のケースは、小さな豆のような指が細い茎でつながっている「浮遊型」と呼ばれるもので、骨はなくぷよぷよした状態だった。そのため誕生から2日後、医師は過剰指の根元を糸で縛って血流を止め、壊死した指が自然に落ちるのを待ったそうだ。

タリヤさんは「指を残すこともできた」と語るも、「赤ちゃんがその指を噛んだり引っ張ったり、どこかに挟んで取れなくなってしまったりする可能性もあるでしょう。だから病院で取ってもらうことにしたの」と切除に至った理由を明かす。

そしてデサヤ君の出産から3年後の2020年8月、タリヤさんは次男ディオール君(Dior、2)を、その翌年の12月には双子姉妹ダーラちゃん(Darla、1)とデイジーちゃん(Daisy、1)を出産、驚くことにダーラちゃんもデサヤ君と同様の多指症だったという。

タリヤさんは双子姉妹が生後3か月になる直前の昨年2月、ダーラちゃんが12本の手指を持つ多指症であることをTikTokで報告し、このように語った。

「過剰指をそのままにするか、糸で縛るか、生後10か月まで待って手術を受けるか、3つの選択肢があったけど、私たちは糸で縛ることを選んだの!」

動画では糸で縛ってから3日後、ぷっくりとしていた過剰指がしぼんで紫に変色しているのが分かり、「処置をして以来ずっとダーラは激しく泣いているわ。痛みもあって、抱っこしてもらいたかったのでしょうね」とナレーションが入る。

そうして映像がスヤスヤと眠るダーラちゃんに切り替わると、カメラは小さくなった過剰指にズームイン。タリヤさんが「まるで干しブドウのようだわ」と語り、ダーラちゃんの痛みが引き、指が落ちるのを待っている状態であることを伝えた。

実はタリヤさん、双子の出産後に病院で「糸を使った過剰指の切除は実施していない」と言われ、ダーラちゃんの処置を自分でしたという。そして3週間後、「片手の過剰指だけ落ちずに残っているの!」と動画を投稿していたが、数日後にもう一方も落ち「娘が大人になった時に見せてあげたい」と保存することにしたようだ。

ダーラちゃんの小指には現在、小さな隆起が残っているが痛みはないという。また5年以上前に処置したデサヤ君の小指にも同じようなふくらみがあるそうだ。

なお動画を視聴した人からは次のようなコメントが寄せられた。

「私も指が12本あったわ。」

「私は過剰指を切除していないわ。」

「私は糸で切除したけど、隆起して痕が残っている。手術をしてもらえばよかった。」

「私は糸で切除した場所から、また指が生えてきた。」

「切除した痕は、10年以上経った今でもぶつかったりすると痛い。」

「麻酔をして手術をしたほうがいいのでは? かなり痛そうだよ。」

「私の過剰指は骨があり、手術が必要だった。」

「生後10か月まで待って手術というのは遅すぎると思う。」

「多指症の人が多いことに驚いた。」

「ジャマイカでは、多指症は幸運を呼ぶと言われるよ。」

「これは遺伝なの?」

英ロンドンの「グレート・オーモンド・ストリート病院」のウェブサイトによると、小指側の過剰指が突発的に生じることは稀で、通常は遺伝によって生じ、発生確率は50%とのことだ。ちなみにタリヤさんの叔父も多指症だそうで、過剰指には骨があったという。

同病院では、多指症は早い時期に手術をするよう勧めており、糸で処置を行うことについては「痛みや出血を伴うことがあり、感染症に罹る危険性もある。また神経が残ってしまうと、後に痛みが発生することもあるため推奨できない」と記している。

