一生に一度の結婚式。入念な準備をして式に臨んだというオーストラリア在住の女性は、特注のウェディングケーキを見て度肝を抜かれた。それはまるでたわしを3つ重ねたような散々たるもので、TikTokに投稿すると大きな反響があったという。豪ネットメディア『Kidspot』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

オーストラリアに住むテイラー・ハントさん(Taylor Hunt)が今月4日、TikTokで衝撃的なウェディングケーキの動画を投稿したところ注目を集めた。

動画には「ケーキをチェックしてみて!」と言葉が添えられており、テイラーさんが「これまでこんな投稿をしたことはないんだけど…。これは本当に面白いのよ」とカメラに向かって話し始め、こう続ける。

「実は私、先週に結婚式を挙げたの。完璧で、全てが上手くいったわ。ただ一つを除いてはね!」

そして映し出されたのは、シンプルなバタークリームのケーキで、側面に赤で「アモーレ(Amore、イタリア語で愛)」と文字が入っている。また上部にはチョコレートを使用しており、全体にパールのようなデコレーションが施されて上品だ。

テイラーさんはその写真を指差して「これが私たちが注文したケーキよ」と説明、パティシエが「簡単だから」と二つ返事で引き受けたことを明かした。

ところが結婚式当日、テイラーさんは依頼したものとは似ても似つかないケーキを目にし、言葉を失ったという。

「その日はケーキ(デザート)の時間になるまで、誰もウェディングケーキの確認をしなかったの。正式なケーキカットはしない予定だったからね…」と語るテイラーさん。その後、衝撃のケーキを披露するが、笑いをこらえることができないでいる。

それは3段のチョコレートのスポンジケーキで、クリームを挟んではいるもののコーティングはない。また上部に置かれたチョコレートのプレートは端が割れていて、「アモーレ」の代わりに「マイ・ダーリン(私の愛しい人)」と書かれている。

テイラーさんは「これって、いったい何なのよ!」とケラケラ笑うと、こう続けた。

「最高に面白かったのは、ケーキの担当だった母がすぐに携帯電話で撮影し、パティシエに写真を送ったことよ。『もしかして間違ったケーキを受け取ったのではないかしら?』とね!」

動画はここで終わっているが、パティシエは「ケーキはあなたのものに間違いない」と主張、ただ「細部まで至らないところがあった」と認め、返金には応じなかったものの値引きをしてくれたという。

なおテイラーさんはケーキの金額を明かしていないが、今回の投稿には次のようなコメントが寄せられた。

「細部だけ? 全く違うケーキよね。」

「このケーキを作るのは決して難しくないはずよ。」

「信じられない! 本当にプロなの?」

「このケーキ、未完成なのでは?」

「注文を忘れて、途中まで作って配達したのよ!」

「間違って配達して、それを認めていないだけでは?」

「こんなことをしていたら、店も長くは続かないね。」

「この女性が優しすぎるのよ。私だったら絶対に代金を支払わないわ。」

「私が花嫁だったら泣き叫んでいるわ。結婚式を台無しにされたってね。」

「返金してもらうべき。」

「申し訳ないけど、笑い過ぎた。」

「私はイベント用のケーキを作る側。作りながら、少しでも失敗するとパニックになるわ。もしこんな状態だったら、まず謝罪するわね。」

「少なくとも味が良かったことを祈るよ。」

ちなみに過去には、イギリスに住むある母親が息子の婚約祝いにとオンラインでケーキを注文したところ、鏡餅のような“赤い物体”が届き「大きな吹き出物?」と話題になっていた。

画像は『Taylor Hunt 2023年2月4日付TikTok「CHECK THE CAKE #weddingfail」、2023年2月14日付TikTok「It was all a dream」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)