「病院で発見できず…」トルコ地震で“奇跡の生還”報道もあった元チェルシー選手、まだ行方不明か

トルコ南東部とシリア北部を襲った大きな地震により、1万1000人を超える犠牲者が発生していると伝えられている。

先日その地震によって一時行方不明になり、そして救助隊によって発見されたと伝えられたのが、元ガーナ代表MFクリスティアン・アツ。

現在ハタイスポルでプレーしている彼は、地震で倒壊した建物の9階におり、救助活動の末に瓦礫の中から発見されたとされていた。

ところがその後『Hurriyet』が伝えたところによれば、ハタイスポルのドクターがアツが運ばれたというドルチョル病院を訪れたところ、その姿を発見することができなかったという。

なお、アツの代理人であるナナ・セーシェルも「まだ行方がわからない」とツイートしている。

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp