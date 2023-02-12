『トルコ南部でM7.8の地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
これまで身元は不明だったが、54日ぶりに母親と再会することができた
FNNプライムオンライン
地震が起きたトルコとシリア支援のため、1億ウォン（約1040万円）を寄付
中央日報
母親とともにアル・ナスルの試合に招待され、C・ロナウドはハグで歓迎した
FOOTBALL ZONE
ネットでは「一番にすべきは国会への出席だろうが！」といった声も
東スポWEB
こうした中、被災地の一部では1日、学校が再開された
日テレNEWS NNN
違法建築が指摘される倒壊現場では証拠を集めるため、撤去作業に遅れが発生
トルコ・シリア大地震をめぐり、これまでに180人以上を逮捕したと発表
共同通信
建て増ししていたほか、ロビーの拡張のため柱を撤去するなどしていたという
シリア北西部への支援に遅れが出ていると明らかにした
深さ数十メートル、反対側への幅100m超の亀裂が延々と続いたという
建物が多数崩れ、住民から「違法建築だったのでは。人命軽視だ」と憤りも
読売新聞オンライン
東北大などの分析では、最初の地震のエネルギーは阪神大震災の約22倍
トルコ南部のハタイでは10歳少女や生後7カ月の乳児が救出された
12人はガジアンテプ、シャンルウルファ2県の崩壊した建物の施工業者ら