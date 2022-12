メッシのゴールは無効だろ！仏紙の抗議にW杯決勝審判が反撃「フランスもだろ」

アルゼンチンの優勝で幕を閉じたワールドカップ。フランスとの決勝戦は歴史的激闘となった。

そうしたなか、フランス紙『L'Equipe』は、アルゼンチンのゴールは無効だったはずだと訴えている。

延長戦でリオネル・メッシが得点を決める直前にアルゼンチンの控え選手たちがピッチ内に入っていたというものだ(動画1分10秒から)。

ただ、試合を裁いたポーランド人のシモン・マルチニアク主審は、この主張に反論。

"The French didn't mention this photo, where you can see how there are seven Frenchmen on the pitch when Mbappé scores a goal.” pic.twitter.com/MW6y73iiLN

— Zach Lowy (@ZachLowy) December 23, 2022