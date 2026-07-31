審判
『審判』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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韓国サッカー協会が外国人審判員に性的接待をしていた疑い
日テレNEWS NNN
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韓国サッカー協会が審判への性接待疑惑を認め謝罪、国内外で批判が高まる
2011〜12年の計7試合で日本人を含む約10人の審判が対象とのこと
ココカラネクスト
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韓国サッカー協会が審判に性接待か、解説者が「国際的な恥」と批判
W杯・五輪予選を含む7試合で審判買収の疑惑があるとJTBCが報道
スポーツソウル日本版
2026年8月7日
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韓国サッカー協会が外国人審判に性接待をした疑惑、日本人も含まれると報道
日本人も含む外国人審判員約10人が対象で、W杯予選7試合を担当していたという
共同通信
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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甲子園で今大会から導入されたビデオ検証が初実施 有明、二盗の判定巡り
有明対立命館宇治の七回、二盗でのアウト判定に対して要求されたもの
共同通信
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甲子園で高校野球初のビデオ検証が実施、有明の要求も判定は覆らず
有明が7回2死一塁の場面でビデオ検証を要求したが判定は覆らずアウトに
スポニチアネックス
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有明が甲子園史上初のビデオ検証を要求、盗塁アウトの判定は覆らず
有明（熊本）が7回2死の場面で永田の二盗アウト判定に異議を申し立て検証を要求
フルカウント
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
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韓国サッカー協会に外国人審判への性接待疑惑が浮上
2010年・2014年前後にW杯アジア予選の審判への接待があったという
スポーツソウル日本版
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大韓サッカー協会が2011〜12年にかけ外国人審判へ性接待をしていたと報道
2011年と2012年、計7試合で外国人審判に「性接待」をしていたという
中央日報
2026年8月6日
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仙台育英・須江監督が開幕ナイター戦後に名言を連発した
初のナイター開幕戦を「人生最高の夜更かし」と表現し再び名言を残した
スポーツ報知
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森田真紀さんが甲子園で春夏通じて初の女性審判員として開幕戦に登場
森田真紀さん（49）が開幕戦の二塁塁審を務め、春夏通じて史上初となった
スポーツ報知
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森田真紀さんが甲子園大会で春夏通じて初の女性審判員を務める
スポニチアネックス
2026年8月4日
2026年8月2日
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ドルトムントのベリンガム弟がFC東京戦で日本人主審の判定に猛抗議
87分に日本人主審の判定に納得できず、顔を近づけながら激しく猛抗議したとのこと
ABEMA TIMES
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音羽山親方が語る安青錦の強さと豊昇龍への苦言、名古屋場所を総括
デイリー新潮