高齢者ドライバーによる事故は社会問題になっているが、このほどイギリスで79歳の男性が運転中に衝突事故を起こし、別の車に乗っていた3歳女児が命を落としてしまった。警察では事故を起こした男性が高速道路を逆走していたものと見ている。『Daily Record』『The Mirror』などが伝えた。

英ランカシャー州レイランド付近の高速道路「M6」で現地時間19日午後5時50分頃、ポルシェ・ボクスターとミニバンのボクスホールメリーバが衝突する事故が起きた。この事故でミニバンに乗っていた英ウォラシー出身の女性と男性が重傷、そして女性の娘であるフェイ・ドーソンちゃん(Faye Dawson、3)が亡くなってしまった。

一方で衝突してきたポルシェは横転して炎上し、運転していた79歳の男性が現場で死亡した。事故現場を調査したランカシャー警察のクレイグ・ブース巡査長(Craig Booth)は、事故が非常に凄惨なものだったとしてこのように語っている。

「目撃者や救護にあたった救急隊員にとって、事故現場はトラウマになるような光景でした。この恐ろしいとしか言いようのない事故の対処にあたった彼らに感謝したいと思っております。」

ブース巡査長は当時の目撃情報やドライブレコーダーの映像提供を呼びかけているが、調査を進めていくとともに多少なりとも事故原因が見えてきたようだ。警察ではポルシェを運転していた男性が、28番ジャンクションから「M6」に合流して本線を逆走していたのではないかと見ており、地元メディア『Lancs Live』は現地時間25日に「ポルシェが逆走した」と伝えている。

なお亡くなったフェイちゃんの家族や親族が公表した追悼文には、このように綴られていた。

「あなたを失ったことは言葉では言い表せない。愛しているわ。」

「フェイ、あなたがいない未来なんて考えられない。私たちの生活にぽっかりと大きな穴が残ってしまった。」

「あまりにも幼くして逝ってしまったことを悲しく思うわ。あなたと一緒に過ごせた時間をとても大事に思う。」

ちなみに高齢者による交通事故として、2018年にはアメリカで94歳の女性がフルスピードで国道を逆走し、当時の動画に肝を冷やす人もいたようだ。幸いにもこの女性は通りかかった男性の助けにより大惨事には至らなかったという。

