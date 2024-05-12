高齢のドライバーによる死亡事故などが各地で相次いでいる問題。
75歳以上は操作ミスや単独事故が多く、若年層は速度超過や不注意が主因である
プレジデントオンライン
車はスーパーの入り口のガラスを割り、店内を約20mほど進んで停止
日テレNEWS NNN
片方の車の高齢夫婦が死亡し、もう片方の車の男性は軽傷とのこと
運転していた71歳男が危険運転致死傷の疑いで送検された
運転していた71歳男は制御困難な速度で事故を起こしたとみられるという
FNNプライムオンライン
男性はFNNの取材に「間違えて早く曲がってしまった」とコメント
遺族のもとには「もう黙ってろ」と一部から心ない声が寄せられたという
J-CASTニュース
運転していた92歳男性は駐車しようとして、操作を誤ったとみられる
CBC NEWS
動画で、妻と娘が乗った車に高齢者の車がぶつかってきたと報告
女性自身
女児はけがをして車は逃走したが、15日に配達員の80歳男が逮捕された
Daiichi-TV（静岡第一テレビ）
自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪で禁錮5年の実刑判決を受けた
共同通信
県警は18日、自動車運転処罰法違反容疑で乗用車の84歳女を逮捕した
この事故で男子選手はけがをして、手当を受けているが、命に別状はなし
OBS大分放送
男児は意識不明で、運転していた90歳男が逮捕されたと社会部記者
Smart FLASH
女の子は頭から血を流していて、意識不明の重体で病院に搬送
猛スピードで車などに次々と衝突し、はねられた60代の女性が死亡
2人がはねられたが、いずれも軽傷だったとのこと
ドライブレコーダーを見ても「俺は悪くない」と過失を認めなかったという
まいどなニュース
男児は病院に搬送されたが、意識不明の重体とのこと
STVニュース北海道