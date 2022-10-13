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¡Ê¢¨1¡ËNOAH SMITH "Personal stress, not laziness, perpetuates the poverty rut" (The Japan Times) Feb 24, 2020
¡Ê¢¨2¡ËBartos, Vojtech and Bauer, Michal and Chytilová, Julie and Levely, Ian, "Effects of Poverty on Impatience: Preferences or Inattention?" (September 1, 2018). CERGE-EI Working Paper Series No. 623
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