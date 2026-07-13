カップ麺
乾燥麺や生タイプ麺等の即席麺類のうち、食器として使用できる容器に入れ、かやく（具材）を添付したもの。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月4日
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麺が従来の約4倍「ブタメン超BIG」セブン限定で発売へ
通常の「ブタメン」と比べ麺が約4倍の120gという超大盛りサイズとなっている
オリコンニュース
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1杯たったの307カロリー「罪悪感ゼロ」のカップ麺に誕生秘話
1食で1日の必要栄養素の3分の1が摂れ、累計販売数は3億袋以上に達した
現代ビジネス
2026年8月2日
2026年8月1日
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HIKAKINのみそきんが大阪に初出店、セレモニーに5万人超が応募
招待800人の枠に対し5万7000人の応募が殺到したとのこと
デイリースポーツ
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セブン「北極ラーメン」が毎年完売する背景に気づかれにくい味変があった
蒙古タンメン中本監修の激辛カップ麺で、毎年2週間以内に売り切れる人気ぶり
現代ビジネス
2026年7月31日
2026年7月28日
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セブンの冷凍まぜそば368円、ラーメン店の1500円と渡り合えるか
魚介豚骨タレのコクと弾力ある麺が高評価で、冷凍とは思えない仕上がりとのこと
ファイナンシャルフィールド
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脳の専門医が警告、和朝食1食で1日の塩分制限量を超える理由
理想的な和朝食1食だけで1日の塩分上限6gを超える恐れがあるという
ダイヤモンド・オンライン