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Can eating hot chilli peppers actually hurt you?
https://theconversation.com/can-eating-hot-chilli-peppers-actually-hurt-you-163489
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