エロティックから法廷、医療まで...『グッド・ドクター』『SUITS』スピンオフほか「ココでしか見れない」おすすめ6選

自粛ムードは明け始めたものの、じめじめして暑い時期。おうちでゆっくりドラマを観る、そんな休日を過ごすのも良いのでは? 今回は、様々なラインナップを揃えるU-NEXTにて独占配信中作品の中から、編集部が独自に選んだおすすめドラマをご紹介。気になる作品を見つけたら、すぐチェックしてみよう! ※配信・放送情報は2020年6月下旬時点の情報です

『グッド・ドクター 名医の条件』

2019年のモンテカルロ国際TV祭で、"世界で最も見られているTVドラマ"(全世界で計約5000万人が視聴)に選ばれ、シーズン4への更新も決まっている人気シリーズ。2013年に韓国で大ヒットを記録した同名のドラマを『HAWAII FIVE-0』で知られるダニエル・デイ・キムがハリウッド版にリメイクした作品だ。自閉症だが天才的記憶力を持つ青年医ショーンが、膨大な医学の知識を駆使して大病院に旋風を巻き起こす。他人の気持ちがわからなかったり、細かいことを気にし過ぎたりするショーンだが、一度読んだ医学書はすべて暗記し、それを難病の患者の治療に応用して大活躍。周りの偏見や反発を乗り越えながら成長していくショーンの姿が感動的なヒューマンメディカルドラマだ。ショーン役を『ベイツ・モーテル』シリーズで殺人鬼に変貌していく青年の怪演が高く評価された若手男優フレディ・ハイモアが熱演している。定額サービスではU-NEXTでのみ、シーズン1〜2を配信中。

『キリング・イヴ』

ヨーロッパ各地を舞台に、英国諜報機関MI6の諜報員イヴとサイコパスの暗殺者ヴィラネルの攻防戦を描く犯罪サイコ・サスペンスドラマ。優秀な職員であるイヴはある日、上司も気づかない殺人事件の真相に勘付く。全く別のものに見える複数の事件が、実は同一人物による犯行だという着想を得るのだ。事件の犯人を追ううちに、イヴは一連の事件を起こしたヴィラネルの罠に捕われてゆく――。数あるスパイものというジャンルで本作がなおも輝くのは、主人公二人の圧倒的な存在感が効いているため。イヴは野心家で優れた職員だが、物事につい口を出してしまうことから問題を起こすこともしばしば。『グレイズ・アナトミー』のクリスティーナ役でゴールデン・グローブ賞を獲得したサンドラ・オーが、まったくイメージの異なるキャラクターを見事に演じている。本国でのU-NEXTでシーズン1を独占配信中。

『SUITS:ジェシカ・ピアソン』

日本でもフジテレビ系列のドラマ『スーツ』としてリメイクされた大人気リーガルドラマU-NEXTで独占配信中。

『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』

女性の5人に1人が体を売って生計を立てていた18世紀のロンドンを舞台に、売春宿の経営でのし上がろうとする女主人マーガレットと、彼女のもとでしたたかに生き抜く魅力的な娼婦(Harlots)たちの対立をスキャンダラスに描くエロティック歴史ドラマ。『ウォーキング・デッド』のアルファ役サマンサ・モートン、『ゲーム・オブ・スローンズ』のシオン・グレイジョイ役でおなじみのアルフィー・アレンらドラマファンにおなじみの顔ぶれが出演。また『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのリヴ・タイラーなど豪華俳優陣もキャストに名を連ねる。U-NEXTにてシーズン1〜3までを独占配信中。

『プロジェクト・ブルーブック』

1950年代に米空軍が指揮したUFO調査計画を振り返る、米ヒストリーチャンネルの実録歴史ミステリー。冷戦の緊張が高まっていた当時、未確認飛行物体の目撃情報が人々の不安に拍車を掛けていた。空軍大佐と天文学者がタッグを組み、真相究明に挑んでいく姿をミステリータッチで描いている。ハリウッド映画界の巨匠ロバート・ゼメキスによって製作された本作は、本国ではなんと初回放送の視聴者数合計350万人を記録(A+E TV Networks発表)。この数字は、2011年に初放送された『ゲーム・オブ・スローンズ』の222万人を超える衝撃のスタートとなった。現在シーズン1をU-NEXTで独占配信中。

『バルタザール 法医学者捜査ファイル』

主人公は、チャーミングでハンサムな上に料理も上手、さらに知的で優秀な法医学者のラファエル・バルタザール。一見、プレイボーイでいい加減にも見える彼だが、実は妻を事件で失うという悲しい過去を密かに抱えている。そんな彼が、自分とは正反対の性格の女性刑事エレーヌ・バックとタッグを組み、死者と向き合いながら、優れた洞察力と法医学を駆使して真実を追求し、難事件を解決へと捜査する。本国フランスで高視聴率を獲得し、2018年ドラマ視聴率TOP10内にランキングされた本作は、シーズン1〜2までU-NEXTにて独占配信中。

(海外ドラマNAVI)

Photo:『グッド・ドクター 名医の条件』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved./『キリング・イヴ』© BBC AMERICA/『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』©Monumental Pictures for ITV Encore & Hulu./『SUITS︓ジェシカ・ピアソン』(c) 2018 Universal Cable Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED./『バルタザール 法医学者捜査ファイル』(c) 2019 ITV Studios - BEAUBOURG STORIES / BEAUBOURG AUDIOVISUEL / TF1 / BE-FILMS / RTBF (Télévision belge) DÉPÔT LÉGAL - 2018