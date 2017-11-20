『たばこの規制』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
厳しいリハビリが功を奏し、学校で優秀な成績を収める少年になったという
デイリー新潮
この法改正を元に戻す法案が可決され、世界初の試みは1年余りで幕を閉じる
共同通信
県単位での実証実験は全国初で、オーナーが同意した計253店舗で実施
健康リスクが存在することが分かったとし、有害性を重視すべきだと主張
新華社通信
フルカウント
科学的には「紙巻き」に比べて格段に有害性が低いとされている「加熱式」
プレジデントオンライン
東京都は紙巻きたばこと区別し、加熱式の規制を一部緩和した条例を定めた
JBpress
ウレぴあ総研
近年、喫煙場所が減少していることについて、喫煙者の55.2％が反対と回答
キャリコネニュース
都内の9割の飲食店で喫煙可能となり、屋内禁煙が進む海外とかけ離れている
紙巻きたばこは2018年10月、20年10月、21年10月に1円ずつ値上げ
すぎやまこういち氏、森永卓郎氏ら著名人が、行き過ぎた喫煙規制に注意喚起
ある社労士は、嗜好品をたしなむ人の時間を侵害している可能性あると指摘
NEWSポストセブン
「ともに健康に悪影響をもたらすため、使用は推奨できない」という
J-CASTニュース