全焼した大聖院の霊火堂＝20日、広島県廿日市市広島県廿日市市消防本部は21日、「消えずの火」で知られる大聖院（同市宮島町）の霊火堂で20日に発生した火災が鎮火したと発表した。付近の建物など約30平方メートルが燃えたが「消えずの火」は分灯され無事だった。けが人は確認されていない。火災で霊火堂が立つ弥山の立ち入りが規制されたが21日午後0時半過ぎに解除され、ロープウエーも運転を再開した。大聖院によると「消