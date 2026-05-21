立憲民主党の代表代行などを務めた江田憲司前衆院議員が21日、政界を引退する意向を表明しました。江田氏は今年2月の衆院選・神奈川8区で中道改革連合から立候補しましたが、落選しました。江田氏はこの結果を踏まえ、「政治家としての活動に一区切りをつけることとした」として、21日に投稿した動画などで政界を引退する意向を表明しました。今後は、「言論・出版活動などで政治に関わっていく」ということです。江田氏は旧通産省