コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた、アーティストグループ「XG」のプロデューサーだった男の裁判で、検察側は男に拘禁刑1年6か月を求刑しました。アーティストグループ「XG」のプロデューサー「SIMON」などとして活動していた酒井じゅんほ被告（39）は今年2月、「エイベックス」元社員らとともに愛知県内のホテルの一室でコカインを使用した罪に問われています。東京地裁できょう（21日）行われた初公判で、酒