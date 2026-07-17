移籍報道（野球）
『移籍報道（野球）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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移籍決定のヌートバー 同地区となる大谷翔平らとの対戦「楽しみじゃない」
山本由伸からは「おめでとう」とメッセージが届いており、大谷翔平の
スポニチアネックス
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MLBのトレード期限が終了 ロッキーズ・菅野智之はチーム残留決まる
注目の菅野智之はロッキーズに残留し、トレードは実現しなかったという
スポーツ報知
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ナショナルズのグリフィン ガーディアンズにトレードへ
スポーツ報知
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ヌートバーがダイヤモンドバックスへ移籍、現地メディアが報道
トレード期限最終日の7月3日に電撃移籍が決まったとのことで注目を集めている
スポニチアネックス
2026年7月31日
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巨人、鈴木大和と支配下選手契約 若林楽人の西武移籍で登録枠空いていた
若林の西武トレード移籍で空いた枠を活用し、背番号「59」を付与
スポニチアネックス
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ナ・リーグ東地区最下位に低迷のメッツが「大放出」か 救援左腕に移籍報道
スポニチアネックス
2026年7月29日
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金銭トレードで西武復帰の若林楽人 取材対応で声明「少しの悔しさが…」
トレードを告げられたのは28日で「少しの悔しさ」があったと若林は振り返った
デイリースポーツ
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「え、うそ」巨人から若林楽人獲得…西武の選手補強に驚きの声
今季は21試合出場で打率.179と低迷し、5月27日以降は1軍登録を外れていた
フルカウント
2026年7月28日
2026年7月23日
2026年7月21日
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セ・リーグ連覇へ…阪神が「右の大砲」ガルシアを獲得
メジャー通算5本塁打、今季は18本塁打と長打力に大きな期待が高まる
デイリースポーツ
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巨人 選手補強の可能性まだある？関係者指摘「電撃トレード、あるのかも」
支配下70人枠が満員でも、電撃トレードの可能性があると球界関係者が指摘
東スポWEB