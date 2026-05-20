言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、職人の技が光る伝統的な衣服の加工、素潜り漁を支える歴史ある道具、そして日本の春を象徴する有名な植物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ものい□□がね□□いよしのヒント：布や糸に色を定着させ