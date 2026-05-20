【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは海女さん
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、職人の技が光る伝統的な衣服の加工、素潜り漁を支える歴史ある道具、そして日本の春を象徴する有名な植物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□もの
い□□がね
□□いよしの
ヒント：布や糸に色を定着させる加工、また作られた製品のこと。海女さんが潜水する際に使う、目と鼻を覆う伝統的な道具。そして、春になると美しい花を咲かせる、日本を代表する有名な樹木のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そめ」を入れると、次のようになります。
そめもの（染物）
いそめがね（磯メガネ）
そめいよしの（ソメイヨシノ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、色彩豊かな伝統工芸の表現、漁を支えてきた歴史ある潜水器、そして街をピンク色に彩るおなじみの植物を組み合わせました。共通する「そめ」という響きが、職人が生み出す美しい布地の世界から、受け継がれてきた海の文化、さらに季節の移り変わりを告げる美しい風景までを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな情緒を感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、職人の技が光る伝統的な衣服の加工、素潜り漁を支える歴史ある道具、そして日本の春を象徴する有名な植物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□もの
い□□がね
□□いよしの
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正解：そめ正解は「そめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そめ」を入れると、次のようになります。
そめもの（染物）
いそめがね（磯メガネ）
そめいよしの（ソメイヨシノ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、色彩豊かな伝統工芸の表現、漁を支えてきた歴史ある潜水器、そして街をピンク色に彩るおなじみの植物を組み合わせました。共通する「そめ」という響きが、職人が生み出す美しい布地の世界から、受け継がれてきた海の文化、さらに季節の移り変わりを告げる美しい風景までを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな情緒を感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)