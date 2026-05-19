インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で販売する中古iPhoneの品目を追加した。本日19日より順次発売される。一部の端末を除き、他社から乗り換え（MNP）で割引価格となる。 新たに追加された中古iPhoneは、iPhone 14（128GB/256GB）、iPhone 15（128GB/256GB）、iPhone 16e（128GB/256GB）、iPhone 16（128GB/256GB）、iPhone 17（256GB）。中古品の状態は「中古未使用品」「中古