インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で販売する中古iPhoneの品目を追加した。本日19日より順次発売される。一部の端末を除き、他社から乗り換え（MNP）で割引価格となる。

新たに追加された中古iPhoneは、iPhone 14（128GB/256GB）、iPhone 15（128GB/256GB）、iPhone 16e（128GB/256GB）、iPhone 16（128GB/256GB）、iPhone 17（256GB）。中古品の状態は「中古未使用品」「中古美品」「中古良品」から選択できるが、機種によって用意されている状態は異なる。

通常価格は、中古未使用品ではiPhone 17（256GB）が13万9800円、iPhone 16（256GB）が13万5980円、iPhone 16e（256GB）が11万9980円、iPhone 15（256GB）が11万9980円、iPhone 14（256GB）が10万5800円となっている。

追加端末詳細

なお、今回発売されたすべての端末で「端末補償オプション」（月額550円）に加入できる。

スマホ大特価セール

iPhone 17（256GB）の未使用品は「スマホ大特価セール」の対象端末。「ギガプラン」の「音声SIM/音声eSIM」へのMNP転入で対象端末を同時に申し込むと、1人1台まで割引価格で購入できる。通常13万9800円のところ、10万9800円となる。キャンペーン期間は6月8日まで。

のりかえ価格

「スマホ大特価セール」

iPhone 17（256GB）やiPhone 15（256GB）、iPhone 14（256GB）の未使用品を除く端末は「のりかえ価格」の対象。「ギガプラン」の「音声SIM/音声eSIM」へのMNP転入で対象端末を同時に申し込むと、1人1台まで対象端末を割引価格で購入できる。

たとえば、中古未使用品ではiPhone 16（256GB）が13万5980円→12万5800円、iPhone 16e（256GB）が11万9980円→10万9800円となる。

のりかえ価格